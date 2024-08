Calciomercato Milan: acquisti, cessioni e obiettivi. Il borsino del 12 agosto

Si riporta di seguito il borsino completo del calciomercato del Milan estate 2024:

ACQUISTI

A. Jimenez (difensore - Real Madrid)

Morata (attaccante - Atletico Madrid)

Pavlovic (difensore - Salisburgo)

CESSIONI

Pellegrino (difensore - prestito all'Independiente)

Maldini (attaccante - Monza)

Colombo (attaccante - prestito all'Empoli)

Romero (attaccante - prestito all'Alaves)

Simic (difensore - Anderlecht)

Vasquez (portiere - prestito all'Empoli)

Roback (attaccante - Muangthong United)

De Ketelaere (attaccante - Atalanta)

Lazetic (attaccante - prestito al Bačka Topola)

Giroud (attaccante - fine contratto)

Kjaer (difensore - fine contratto)

Caldara (difensore - fine contratto)

Mirante (difensore - fine contratto)

OBIETTIVI

Samardzic (centrocampista - Udinese)

Y. Fofana (centrocampista - Monaco)

Rabiot (centrocampista - svincolato)

Emerson Royal (difensore - Tottenham)

Scuffet (portiere - Cagliari)

Abraham (attaccante - Roma)

Cardoso (centrocampista - Betis)

Koné (centrocampista - Borussia Moenchengladbach)



LE DATE DEL CALCIOMERCATO

Le trattative in entrata, in Italia, sono permesse dal 1° luglio fino al 30 agosto, qualche ora prima rispetto alle ultime edizioni quando la finestra si era conclusa il 31 o addirittura nei primi giorni del mese di settembre. Come ormai abitudine il campionato comincerà a mercato ancora aperto: la prima partita della nuova Serie A è fissata per i weekend del 17 agosto e il 24, una settimana dopo, si scenderà già in campo per la seconda giornata.