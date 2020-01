Caldara, addio al Milan senza esordio in Serie A

Con il comunicato dell'Atalanta si chiude ufficialmente l'avventura in rossonero di Mattia Caldara, in attesa di scoprire se, nel 2021, il difensore bergamasco verrà riscattato dai nerazzurri. Il difensore classe '94, arrivato in rossonero durante l'estate 2018, non ha mai esordito in Serie A col Milan. Solo due presenze coi rossoneri ma nessuna in campionato: Caldara ha infatto disputato una gara del girone di Europa League col Dudelange e la semifinale di ritorno di Coppa Italia con la Lazio.