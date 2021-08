Caldara al Venezia, in rossonero solo due presenze per il difensore: nessuna in Serie A

Nella mattinata di oggi è arrivata l'ufficialità, Mattia Caldara si è trasferito al Venezia in prestito annuale con diritto di riscatto. Il difensore classe 1994 lascia ancora una volta il Milan dopo il prestito di 18 mesi all'Atalanta: dopo l'arrivo in rossonero dalla Juventus nell'estate 2018 per 35 milioni di euro Caldara è riuscito a collezionare, tra problemi fisici e scelte tecniche, solo 2 presenze con la maglia del Diavolo, di cui una in Coppa Italia e una in Europa League.