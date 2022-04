Caldara fuori dopo l'errore vs Spezia? Zanetti: "Mai tolto un giocatore per uno sbaglio"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Caldara potrebbe accomodarsi in panchina dopo l'errore con lo Spezia? E' questa una delle domande poste in conferenza stampa al tecnico del Venezia, Paolo Zanetti, in vista della delicata sfida di campionato contro l'Udinese: "Non ho mai tolto un giocatore perché ha fatto un errore, faccio scelte in base alla reazione post errore, se vedo che mette la testa sotto la sabbia magari lo tengo un attimo a riposo, viceversa invece lo lascio al suo posto. Non cambio mai per dare una colpa, ho fatto scelte perché magari le situazioni si sono trascinate, faccio cambi solo se l'atteggiamento è sbagliato, tutti sbagliamo, l'errore fa parte del gioco".