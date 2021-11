Caldara: "Gli infortuni al Milan? Li ho subiti mentalmente"

Mattia Caldara sta rinascendo come giocatore grazie alla cura Venezia. Il difensore, arrivato in prestito dal Milan, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della sua stagione: "Zanetti è un allenatore davvero bravo, mi sta facendo diventare un calciatore completo. Ora so che posso diventare anche più forte di prima. Gli infortuni al Milan? Li ho subiti mentalmente, non lo nego. Ma dentro di me c'è stata sempre la speranza che una volta raggiunto un equilibrio psico fisico sarei tornato quello di prima". La Nazionale? "Per ora è un pensiero lontano. Ci vogliono parecchie prestazioni di livello. Il mio obiettivo ora è dimostrare che sono tornato davvero. E fare il meglio per questa società che mi ha accolto alla grande".