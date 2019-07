Calendario 2019/20, criteri di compilazione: alternanza assoluta per Genoa-Samp, Inter-Milan, Juve-Torino e Lazio-Roma

Come riferito dalla Lega Serie A tramite comunicato, nella formulazione del calendario 2019/20 è prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società, fatta eccezione per l’ultima giornata di Campionato per Lazio e Roma:

GENOA-SAMPDORIA

INTER-MILAN

JUVENTUS-TORINO

LAZIO-ROMA.