Come riferito da Kickest, Hakan Calhanoglu è, per distacco, il giocatore della Serie A con più cross riusciti. Il centrocampista turco ha azzeccato ben 38 traversoni, dieci in più rispetto al secondo in graduatoria, Dimarco del Verona. Al terzo posto c'è invece De Paul a quota 23, seguono Biraghi (21), Pellegrini (21) e Barrow (18).