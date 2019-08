Calhanoglu, entusiasmo e felicità per la stagione alle porte

Entusiasmo per la nuova stagione per Hakan Calhanoglu, che dopo quasi un mese torna a pubblicare una foto su Twitter e lo fa accompagnandola da un "Quando la stagione si fa sempre più vicina" seguita dall'hashtag #happy. Felice che inizi il campionato e di essere parte dell'idea di gioco di Marco Giampaolo, che coinvolge il centrocampo rossonero molto più delle ultime gestioni tecniche.

Yeni sezonun başlangıcı gittikçe yaklaşırsa... ❤ || When the new season is getting closer and closer ... ❤ #happy #HC10 #ForzaMilan @acmilan pic.twitter.com/RiJBXHOMUh