Camarda batterà Donnarumma per un solo giorno come più giovane titolare in Serie A con la maglia del Milan

Con Alvaro Morata out dopo il colpo alla testa di ieri in allenamento, Paulo Fonseca ha già deciso che domani contro il Cagliari al centro dell'attacco rossonero ci sarà Francesco Camarda, che farà il suo esordio in assoluto da titolare con la maglia del Milan a 16 anni, 7 mesi e 30 giorni. Nella storia del club di via Aldo Rossi, solo un altro giocatore ha debutto dal primo minuto ad un'età più bassa rispetto a Camarda: si tratta di Giuseppe Sacchi in un Milan-Fiorentina del 25 ottobre 1942 a 16 anni, 7 mesi e 17 giorni.

Questa le Top 5 di questa speciale classifica:

1. Giuseppe Sacchi in Milan-Fiorentina del 25 ottobre 1942. 16 anni, 7 mesi e 17 giorni

2. ⁠Francesco Camarda in Cagliari-Milan del 9 novembre 2024 a 16 anni, 7 mesi e 30 giorni

3. ⁠Gianluigi Donnarumma in Milan-Sassuolo del 25 ottobre 2015, a 16 anni e 8 mesi

4. ⁠Nello Santin in Torino-Milan 0-0 del 29 settembre 1963 a 17 anni, 2 mesi e 26 giorni

5. ⁠Paolo Ferrario in Padova-Milan 2-0 del 15 novembre 1959 a 17 anni, 8 mesi e 22 giorni

Per un solo giorno, dunque, Camarda supererà Gigio Donnarumma.