Camarda da record, ancora una volta. È il più giovane italiano a esordire in Champions

Francesco Camarda entra nella storia del calcio italiano ancora una volta. Dopo essere stato il giocatore più giovane a esordire in Serie A (15 anni, 8 mesi e 15 giorni, il 25 novembre 2023 contro la Fiorentina), diventa il più giovane italiano e il più giovane giocatore del Milan a esordire in Champions League. Al 75' della partita contro il Brugge, il giovane talento ha preso il posto di Alvaro Morata. Questo a 16 anni e 226 giorni. Battuto nel record italiano Moise Kean, che con la Juventus aveva esordito a 16 anni e 267 giorni. Non si tratta tuttavia del giocatore più giovane in assoluto a esordire in Champions, poiché Youssufa Moukoko del Borussia Dortmund detiene ancora il record. Il tedesco aveva avuto il suo battesimo nel torneo a 16 anni a 18 giorni.

I più giovani debuttanti nel torneo

Youssoufa Moukoko - esordio l'8 dicembre 2020 a 16 anni e 18 giorni con il Borussia Dortmund

Lamine Yamal - esordio il 19 settembre 2023 a 16 anni e 68 giorni con il Barcellona

Celestine Babayaro - esordio il 23 novembre 1994 a 16 anni e 86 giorni con l'Anderlecht

Rayan Cherki - esordio il 27 novembre 2019 a 16 anni e 102 giorni con il Lione

Alen Halilovic - esordio il 24 ottobre 2012 a 16 anni e 128 giorni con la Dinamo Zagabria

Youri Tielemans - esordio il 2 ottobre 2013 a 16 anni e 148 giorni con l'Anderlecht