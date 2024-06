Camarda euforico sui social: "Gruppo fantastico, famiglia, siamo l'Italia"

Ieri sera Francesco Camarda ha vissuto la sua prima notte memorabile con la maglia della nazionale italiana. L'attaccante del Milan ha trascinato l'Italia U17 alla vittoria dell'Europeo di categoria nella finale contro il Portogallo, segnando una doppietta. Il risultato finale è stato netto, 3-0 per gli Azzurrini che per la prima volta hanno portato nella bacheca della federazione questo trofeo. Per Camarda 4 gol in 5 partite e anche il premio di miglior giocatore della competizione.

Il giovane talento rossonero ha festeggiato così sui social dopo la vittoria: "Campioni d'Europa!! Siamo un gruppo fantastico, siamo una famiglia, siamo l'Italia".