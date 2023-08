Camarda il futuro del Milan? Filippo Galli: "Va sostenuto"

vedi letture

Filippo Galli è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. L'ex Milan è stato anche a capo del settore giovanile. Ecco i suoi pensieri su Francesco Camarda, il baby fenomeno rossonero.

Il nome del vivaio sulla bocca di tutti è Camarda, talento 15enne appena promosso in Primavera con valanghe di gol all’attivo. Come si gestiscono profili del genere all’interno di un settore giovanile?

“Quando si decide di permettere al ragazzo un passaggio in avanti, poi va sostenuto. Altrimenti si rischia di creare disillusione. La parola chiave è sostegno, la scelta deve essere portata fino in fondo. Alle prime difficoltà non si deve demordere, perché è un processo di crescita che a volte si interrompe. Occorre supporto sportivo e psicologico, e su questo sono tranquillo perché il Milan ha un’area psicopedagogica importante e ben organizzata. Sanno come comportarsi”.