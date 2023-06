Campagna abbonamenti Serie A 2023-2024: il 75% degli abbonati allo scorso campionato hanno rinnovato l'abbonamento

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Al via oggi alle 15 la Fase di Vendita libera, per gli abbonati ci sarà la prelazione per i biglietti delle gare di Champions League

Il club rossonero anche quest’anno ha confermato le solite tre fasi per la sottoscrizione degli abbonamenti per la stagione 2023/24:

FASE 1 - ABBONATI 2022/23: dalle ore 17:00 del 25 maggio alle 23:59 dell'11 giugno gli abbonati della stagione 2022/23 potranno confermare il proprio posto, oppure dalle ore 15:00 del 12 giugno alle 23:59 del 14 giugno, cambiare settore e sceglierne uno tra quelli disponibili, con listino prezzi dedicato.

FASE 2 - WAITING LIST: dalle ore 15:00 del 15 giugno alle 23:59 del 18 giugno, i tifosi che l'anno scorso si erano iscritti alla "Waiting List" potranno abbonarsi scegliendo un posto tra quelli disponibili, avendo a disposizione un listino dedicato.

FASE 3 - NUOVI ABBONAMENTI: dalle ore 15:00 del 20 giugno inizierà l'ultima fase di vendita libera

Grande successo nella FASE 1 appena terminata (quella della conferma posto), in particolare:

Percentuale rinnovi abbonamenti stagione 2023/24: 75%

Percentuale rinnovi abbonamenti stagione 2022/23: 65%

Prezzi:

Il Milan propone una grande varietà di offerte per gli abbonamenti, sia per le sedute Premium sia per quelle più “popolari”. In particolare, nella FASE 1 di conferma posto, con l’acquisto di un abbonamento era possibile assicurarsi il proprio posto per assistere a tutte le 19 partite di Serie A del Milan più gli ottavi di Coppa Italia a partire da 12,45€ a partita, anche nei big-match.

Offerta Abbonamenti 2023/24 per le famiglie:

La grande attenzione del club rossonero alla propria fanbase, riguarda anche le famiglie milaniste. Tornano, infatti, anche gli abbonamenti per la Tribuna Family al Primo Anello Verde: parte dei settori sono riservati all’acquisto delle tessere in formula famiglia, con la possibilità di abbinare, a un abbonamento intero, fino a tre abbonamenti per minorenni, Under16 e/o Under 6. Gli abbonamenti Family possono essere acquistati solo a Casa Milan e sul circuito Vivaticket. Tariffe speciali anche per gli abbonamenti riservati agli Under 25 al Primo Verde e al Primo Arancio Laterale e per gli Over 65 al Primo Arancio e nelle Poltroncine Arancio.

Abbonamenti CLUB 1899:

Per i tifosi che, invece, vogliono vivere l’esperienza VIP hospitality a San Siro, c’è la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento Club 1899. L’abbonamento Club 1899 è stato lanciato per la prima volta nella scorsa stagione e ha avuto ottimi numeri. Gli abbonamenti Club 1899 sottoscrivibili in Pitch Experience (a partire da 100€ a partita) e Milanisti Experience (a partire da 90€ a partita) e comprendono la hospitality VIP e una seduta al Primo Anello Rosso o al Primo Anello Arancio.

Considerate tutte le competizioni, il Milan ha giocato 26 partite casalinghe nella scorsa stagione:

Spettatori a San Siro nella stagione 2022/23: 1'861'782 tifosi

Media spettatori a San Siro a partita: 71607

Altri numeri:

il 30% degli spettatori a San Siro nella scorsa stagione aveva tra i 20 e i 29 anni

il 46% degli spettatori a San Siro nella scorsa stagione era Under30