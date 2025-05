Cannavaro: "Conceiçao allenatore che in questi anni ha vinto tanto, dovrà vincere stasera per salvare la stagione"

Intervenuto a margine dell'evento 'Charity Gala Dinner' organizzato dalla Lega Serie A ieri sera a "Villa Miani", l'ex allenatore della Dinamo Zagabria Fabio Cannavaro ha parlato della finale di Coppa Italia in programma questa sera allo stadio Olimpico di Roma tra il Milan di Sergio Conceiçao, squadra che lui ha affrontato e battuto in Champions League. Un estratto delle sue parole:

"Cosa vorrebbe dire per le due squadre vincere il trofeo? Il Milan per riscattare una stagione con alti e bassi, Conceicao è un allenatore che in questi anni ha vinto tanto nelle coppe e in campionato e sicuramente dovrà vincere per salvare la stagione".