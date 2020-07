Capello, con Rangnick il Milan perderebbe un anno

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - "Non conosco Rangnick, so che ha fatto cose interessanti in Germania, ma non importanti. Secondo me sarebbe un anno zero e perderemmo un campionato". L'ex tecnico del Milan Fabio Capello dice la sua sul possibile nuovo allenatore rossonero Ralf Rangnick. "Con degli acquisti mirati - aggiunge Capello a Radio Anch'io lo sport - il Milan sarebbe invece competitivo". Per Capello il Napoli ha la possibilità di eliminare il Barcellona in Champions League: "Il Napoli può fare danni a Barcellona, speriamo mantenga questa condizione e il Barcellona è in difficoltà" (ANSA).