Capello consiglia: "Milan? Occorre ripartire da zero, con la mente nel presente"

MilanNews.it

Intervistato alla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato delle conseguenze post Scudetto per il Milan, soprattutto sulla gestione del gruppo da parte di Pioli: "Il pericolo è nella testa, specialmente se alleni giocatori non abituati a vincere con continuità. Quando si vince si tende a pensare di aver fatto tutto, invece in un club come il Milan vincere significa aver fatto il proprio dovere. Occorre cancellare i ricordi del successo e ripartire da zero, con la mente nel presente. I ricordi torneranno utili più avanti.