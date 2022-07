Capello: "Dybala al Milan? Non mi preoccupano gli infortuni, ma lo stipendio"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabio Capello ha parlato alla Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola, concentrandosi particolarmente su Paulo Dybala, dato da molti come possibile obiettivo del mercato rossonero. Nello specifico Capello ha commentato quelli che secondo la sua opinione possono essere gli ostacoli della trattativa: "Può essere che i tanti infortuni influiscano, ma il problema è la questione stipendio. E anche i procuratori, che per carità fanno il loro lavoro, devono capire che le cose stanno cambiando, anche per i paletti messi dalla Uefa sul fronte del rapporto tra il fatturato e gli stipendi".