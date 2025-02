Capello ed il retroscena su Ronaldo il Fenomeno: "Lo sconsigliai a Berlusconi perché lo voleva al Milan"

vedi letture

Intervistato in occasione di una nuova puntata di 'Storie di Serie A' di Radio Serie A, l'ex allenatore del Milan, fra le altre, Fabio Capello, ha parlato di Roma, di Nazionale e di un retroscena piuttosto curioso con il presidente Silvio Berlusconi in merito al trasferimento in rossonero di Ronaldo 'Il Fenomeno':

"Ronaldo il Fenomeno? Lo sconsigliai a Berlusconi perché lo voleva al Milan. Era il calciatore più forte che avessi mai visto, ma non aveva più voglia di allenarsi ed era grasso".

Sulla Nazionale

"In passato mi è stato offerto di allenare la Nazionale, ma ho rifiutato. Non me la sentivo, dentro di me mancava qualcosa e quindi dissi: "No, grazie"".