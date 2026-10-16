Capello felice di Loftus-Cheek: "Finalmente l'ho visto più cattivo"

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Un bel Milan, di qualità e gamba vince per 4-0 sul campo del Salisburgo, nella seconda giornata di Europa League. Non c'è mai stata partita alla Red Bull Arena. I rossoneri di Amorim hanno saputo indirizzare la gara già nel primo tempo con Cisse, protagonista di una gara straripante. Insieme a lui, è apparso più vivo e in ritmo del solito Loftus Cheek. Questo un brevissimo estratto del pensiero di Fabio Capello ieri sera a Sky Sport:

"Su Cisse l'ho detto anche prima di questa partita, mi piace molto anche se ogni tanto mi ha fatto arrabbiare perchè passava la palla indietro. Poi però, vedendolo meglio ho capito che questo ragazzo ha un forte senso del gol, è davvero un ragzzzo interessante. E poi aggiungo una cosa: finalmente Loftus Cheek cattivo. L'ho visto aggressivo, a rincorrere gli avversari senza palla".