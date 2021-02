Capello: "Ibra a Sanremo? La società doveva intervenire e proibire questa cosa"

Fabio Capello, intervenuto nella trasmissione ‘Club’ in onda su Sky, ha parlato fra le altre cose, di Zlatan Ibrahimovic che andrà ospite in tutte le puntate di Sanremo. Alla domanda se lui avrebbe concesso a Ibrahimovic di partecipare, Capello ha risposto: “Io non lo avrei mandato a Sanremo. Ibra viene pagato dalla società, e quindi devi avere rispetto di chi ti paga. Non si può fare il pendolare Milanello-Sanremo per 4-5 giorni. Il club avrebbe dovuto proibire questa cosa”.