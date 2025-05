Capello: "Il mercato va fatto in sintonia con l’allenatore, altrimenti si parte già con il piede sbagliato"

In merito al momento negativo del Milan, Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Stavolta il clima è decisamente peggiore, la pressione dei tifosi pesante: tutti hanno la sensazione che nella dirigenza regni la confusione e dopo un’annata così deludente, ciò non è ammissibile. Per questo il compito di Tare sarà particolarmente complicato. E anche il nuovo allenatore, chiunque sarà, dovrà saper convivere con una situazione non certo semplice, almeno all’inizio”.

Come si può programmare il mercato se non si sa nemmeno chi guiderà la squadra? È un altro punto chiave. Il mercato va fatto in sintonia con l’allenatore, altrimenti si parte già con il piede sbagliato. E poi al Milan mi sembra ci siano parecchie situazioni da definire anche per quanto riguarda i giocatori che devono restare o partire”.