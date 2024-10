Capello: "Il Milan deve stare attento. Xabi Alonso ottimo allenatore, ha convinto i giocatori facendoli migliorare"

A breve il Milan scenderà in campo alla BayArena per affrontare il Bayer Leverkusen, campione di Germania, di Xabi Alonso. E a proposito del bravo allenatore spagnolo parla così Fabio Capello, in diretta su Sky Sport. Le sue dichiarazioni:

"Il Milan questa sera deve stare attento. Xabi Alonso è un ottimo allenatore e ha fatto un grandissimo lavoro, ha fatto giocare la squadra con grandissima qualità, facendola giocare con idee filospagnole: per convincere i giocatori bisogna essere un allenatore che dice le cose giuste per migliorare. I giocatori ti seguono se vedono che possono migliorare".