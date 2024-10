Capello: "Il Napoli ha mandato un chiaro messaggio al Milan. Conte lotterà per lo Scudetto fino alla fine"

Intervenuto così sulla Gazzetta Dello Sport, l'ex tecnico rossonero Fabio Capello, oggi opinionista sportivo ha voluto commentare la stretta attualità del mondo del Milan di Fonseca. Sullo sfondo, la prossima partita contro il Napoli. Queste le sue considerazioni sugli azzurri:

"Al Maradona il Napoli ha mandato un messaggio che arriva dritto fino a San Siro: "Per lo scudetto noi ci siamo. E voi?". Alla capolista ieri è bastato un gol per imporsi sul Lecce, un altro 1-0 come una settimana fa a Empoli, niente fuochi d'artificio ma altri tre punti. E tanta, tantissima umiltà. Sono convinto che questa sia una qualità preziosissima, perché è il tratto distintivo delle squadre che arrivano fino in fondo. Non so se il Napoli vincerà lo scudetto, ma sono sicuro che lotterà: ha un grande allenatore, una rosa attrezzata, una città capace di caricare la squadra come poche altre e il vantaggio di non giocare le coppe europee".