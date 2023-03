Capello: "Il Napoli si muove con sincronia: Inter e Milan non danno questa sensazione"

MilanNews.it

Fabio Capello, nel post partita della giornata di mercoledì di Champions League, si è espresso così sulle tre qualificate ai quarti di finale per i colori italiani: "Milan e Inter devono capire che il livello in Champions è più alto: c’è un’altra velocità, giocatori che ti possono creare problemi. Il Napoli vedi che ha una difesa e un centrocampo che si muovono con sincronia. Sia l’Inter che il Milan non danno questa sensazione”