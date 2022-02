Capello: "Kessie può dare forza al centrocampo e ha licenza di attaccare"

Fabio Capello, ex calciatore e allenatore rossonero, si è così espresso a TMW Radio su Kessie trequartista: "Credo che possano giocare Kessié, Bennacer e Tonali. Kessiè può dare forza a centrocampo può essere una barriera importante per aiutare una difesa in affanno. Kessié deve fare quello che ha sempre fatto, con la licenza di attaccare di più rispetto agli altri".