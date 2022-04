Capello: "La vendita del Milan è fatta per garantire maggiori risorse al club"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera, Fabio Capello ha parlato di quanto le voci di cessione del Milan possono disturbare la squadra nella volata Scudetto. Queste le sue parole: "Non è mica una svendita. È una vendita per migliorare la situazione, per garantire al club di finire nelle mani di chi ha ancora maggiori risorse. L’acquirente non è misterioso, mi sembra che di InvestCorp si sappia tutto o quasi».