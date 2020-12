Capello: "Le critiche a Pirlo? A me dissero che ero uno yes-man di Berlusconi"

Ospite come di consueto di Sky, Fabio Capello ha commentato le parole di Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, che ieri ha parlato delle critiche: “Anch’io quando presi in mano il Milan, che all’epoca era la squadra più titolata del mondo, subii delle critiche. Qualcuno diceva che Berlusconi avesse preso uno yes-man. Forse Pirlo si riferisce ai suoi colleghi. Io ricevetti da Scoglio delle critiche perché disse che non ero in grado di gestire una squadra del genere non avendo esperienza”.