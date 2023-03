Capello: "Non sarà facile per il Milan, ma il Tottenham non ha il miglior Kane"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Fabio Capello, ex allenatore, si è così espresso a SkySport su Tottenham-Milan: "Non sarà facile per il Milan, ma il Tottenham non ha ancora il miglior Kane. Fino a qualche partita fa era bello vivo, mentre nelle ultime gara mi è sembrato un po' fuori dal gioco... Forse gli manca un po' di spirito, anche se Conte lo ha sempre difeso. Però il Tottenham è una squadra forte nonostante l'assenza di Dier. Contro il Wolverhampton non meritava di perdere".