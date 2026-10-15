Capello: "Per la prima volta ho visto Loftus-Cheek rabbioso"

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Il Milan vince e convince, nel segno di Cisse. Tripletta del giovane italiano e gol di Gonçalo Ramos per il 4-0 finale, con i rossoneri che prendono i primi tre punti in Europa League. La prestazione della squadra di Amorim ha convinto Fabio Capello, che in diretta su Sky commenta così:

“Cisse ha questa capacità di trovarsi al posto giusto. È un giocatore interessante. Il Milan ha dominato la partita. Il Salisburgo è di solito una squadra giovane, aggressiva e veloce, stasera si è vista poco. Per la prima volta ho visto Loftus-Cheek rabbioso. A San Siro è timido, non fa mai queste cose. Sono contento che Tomori sia rientrato”.