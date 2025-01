Capello promuove Walker: "Porterà sulla destra quello che il Milan ha sulla sinistra: velocità, qualità ed agonismo"

vedi letture

Il Milan ha chiuso per Kyle Walker del Manchester City. Il terzino, che arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto, è atteso in Italia durante la giornata di domani. Fabio Capello, in diretta su Sky Sport, commenta così il colpo dei rossoneri. Le sue dichiarazioni:

“Porterà sulla destra quello che il Milan ha sulla sinistra: velocità, qualità ed agonismo. È molto importante sulla destra, con la velocità del calcio italiano potrà fare due anni molto molto bene. Mentalità? Dirà la sua, ma lo vedo come un uomo che dà la scossa in campo quando la squadra si addormenta”.