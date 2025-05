Capello: "Se non puoi arrivare a Conte o Allegri, dico Fabregas"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Fabio Capello ha commentato così l'arrivo al Milan di Igli Tare come nuovo direttore sportivo: "Tare è una buona scelta. Si parlava di aumentare l’italianità in campo e fuori: Igli è albanese di nascita, ma calcisticamente ormai è uno dei nostri. Certo, arriva un po’ tardi e si trova subito la patata bollente tra le mani (ride ndr). Parlo della ricerca che del nuovo allenatore. Se anche ai rossoneri servirebbe un tecnico 'di garanzia'? Ovviamente sì. Ma se lo stesso Conte non è disponibile e su Allegri ti fai anticipare dagli altri, non è che ne veda poi altri all’orizzonte. Per questo era necessario muoversi prima, avere le idee chiare e agire.

Un nome che mi stuzzica? Se dobbiamo escludere quelli già menzionati e quindi puntare su di un profilo più emergente, andrei su Fabregas. Il suo calcio mi piace, a Como ha fatto vedere cose interessanti. E mi sembra già sufficientemente pronto. Fabregas ha dimostrato di reggere alla grande la Serie A. E poi, sinceramente, tra i nostri tecnici liberi chi rimane? Di Allegri abbiamo detto, poi sappiamo che Sarri non ha un grande rapporto con Tare, dopo l’esperienza insieme alla Lazio. Con gli altri nomi non abbassi la quota di rischio”.