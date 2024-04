Capello su Leao: "Impressionante come combina potenza e tecnica in velocità"

La sfida tra Milan e Roma, valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League, attira tutti gli occhi su di sè con il suo fascino da derby italiano in campo europeo. A parlare della partita ci pensa anche chi ha fatto la storia sia per i rossoneri che per i giallorossi. Stiamo parlando dell'ex giocatore ed ex allenatore Fabio Capello che questa mattina ha scritto un pezzo di presentazione sulla sfida tutta italiana in Europa League. Capello ha analizzato il momento delle due squadre, le possibili scelte di Pioli e De Rossi e l'impatto che avranno i due numeri 10, Leao e Dybala.

Le parole di Capello sui due numeri 10 della sfida: "Leao e Dybala, gli uomini di fantasia, meritano un discorso a parte. Lo spettacolo passerà dai loro piedi e dalla loro creatività, diversa per caratteristiche ma ugualmente impattante nelle notti che contano. Dybala è un inventore, nello stretto è fantastico e offre sempre tante soluzioni offensive: dribbla, tira e fa assist. Leao è impressionante per come combina potenza e tecnica in velocità: i suoi strappi possono mettere in difficoltà chiunque e San Siro lo esalta".