Capienza negli stadi, il Consiglio dei Ministri vara l'apertura al 75%

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il Consiglio dei Ministri riunitosi oggi ha dato il via libera all'aumento della capienza negli stadi fino al 75% a confronto del 50% attuale.

Il decreto che sta per essere varato, inoltre, porterà al 100% la capienza di teatri, cinema e luoghi di cultura, anche al chiuso, e al 50 per cento quella delle discoteche, sempre al chiuso; i locali da ballo all'aperto potrebbero invece riaprire con il 75 per cento dei clienti. Più pubblico anche nei palazzetti dello sport che potrebbero arrivare fino al 60%. Riaperture naturalmente con Green Pass obbligatorio e solo in zona bianca o gialla.