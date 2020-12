Caputo: "È difficile segnare ad una grande squadra che si chiude così. Sul gol di Leao..."

Francesco Caputo, attaccante del Sassuolo che è entrato nel secondo tempo della sfida contro il Milan, ha parlato a Sky Sport dopo il ko casalingo per 2-1: "Iniziare una partita subendo un gol dopo 7 secondi è assurdo, è mancata attenzione in quell'occasione. In Serie A non si può prendere un gol così. Dispiace perché regalando un gol del genere al Milan, poi diventa dura. Per come è arrivato si poteva fare di sicuro di più. Nel primo tempo non siamo stati il vero Sassuolo, nella ripresa invece abbiamo messo sotto il Milan ma sappiamo che è difficile segnare a una grande squadra quando si chiude così".