Carbone: "Ibra ha la presenza da leader: basta uno sguardo e ti trascina"

Benny Carbone, ex calciatore, è intervenuto su Sky Sport 24 per parlare del dualismo fra Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo, prossimi avversari nella sfida di Coppa Italia fra Milan e Juventus di giovedì sera: "Sono due leader, due giocatori di grande personalità. Sono leader in modo diverso: Ibra ha la presenza da leader, ti basta uno sguardo, una parola e ti trascina. Cristiano è leader nelle giocate che fa, riesce a fare una giocata in qualsiasi momento e ti vince una partita, e da lì va tutto più liscio. Ibra in questo momento pesa di più. Il Milan aveva assolutamente bisogno di uno così, Ibra in questo momento qui mi lascia allibito. Anche da fermo riesce ad essere decisivo in qualsiasi cosa che fa".