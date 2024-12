Cardinale assente, Singer presente: entro agosto RedBird deve ripianare il vendor loan

Come riportato in esclusiva da MilanNews.it e TeleLombardia (LEGGI QUI), oggi alla festa per i 125 anni del Milan era presente l'ex proprietario di maggioranza Gordon Singer, numero uno insieme al padre Paul del Fondo Elliott che ha ceduto a RedBird nell'estate 2022 e rimasto membro del CdA del club. Fa rumore invece l'assenza di Gerry Cardinale, sia ieri a San Siro che questa sera, che non ha neanche lasciato - per il momento - nessun tipo di dichiarazione ufficiale per l'anniversario.

Opportuno ricordare come RedBird entro il 31 agosto 2025 dovrà restituire il vendor loan del Fondo Elliott con cui ha avuto possibilità di concretizzare la compravendita del club due anni fa: all'epoca il valore del prestito ammontava a 550 milioni; oggi, con gli interessi, la somma da restituire è pari a 693 milioni di euro. Per tale ragione Cardinale sta cercando investitori e partner per liquidare parte della cifra o rifinanziare il prestito.