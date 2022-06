Cardinale, avanti con Maldini: "Ho passato con lui tre ore e mezza. Fantastico"

© foto di Pier Marco Tacca

Nel lungo pezzo a tema Milan uscito nella notte sul Financial Times, anche alcune dichiarazioni del nuovo proprietario rossonero Gerry Cardinale molto significativo. Il numero uno di RedBird il giorno prima del signing è arrivato a Milano e, quasi di soppiatto, è andato a pranzara con Paolo Maldini per parlare dei progetti futuri e per fargli sapere che sarebbe rimasto al centro del progetto. Cardinale ha dichiarato: "Per me era molto importante farlo [conquistare Maldini, ndr]. Alla fine abbiamo trascorso tre ore e mezza insieme... è stato fantastico". Come riporta il quotidiano britannico, il primo desiderio di Cardinale è quello di rinnovare il contratto al direttore dell'area tecnica rossonera.