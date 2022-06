Cardinale: "Consapevoli di dover essere custodi del Club: un compito che prendo seriamente"

MilanNews.it

Gerry Cardinale, fondatore di RedBird, è stato intervistato da Milan TV dopo l'accordo raggiunto per l'acquisizione del club rossonero: "Vorrei ringraziare i tifosi per averci accolto. Siamo consapevoli di avere del lavoro da fare ed è quello di essere buoni custodi del vostro Club: un compito che prendo molto seriamente. Mi piace vincere, odio perdere. A volte sono impaziente ma farò del mio meglio. Mi prendo l’impegno con tutti voi, città di Milano e tifosi, di fare tutto ciò che possiamo per vincere, con onore e con integrità, e di avere un futuro all’altezza della storia che ho visto in questo Museo. Non vedo l’ora di diventare parte della tifoseria milanista. Forza Milan sempre! (detto in italiano, ndr)”.