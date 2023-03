Cardinale: "Non conoscevo il Milan fino a 4-5 anni fa. È una grande opportunità per fare quello che sappiamo fare"

MilanNews.it

Gerry Cardinale, fondatore e managing partner di RedBird Capital Partners e proprietario dell Milan, è stato invitato a partecipare alla quinta edizione del “The Business of Football Summit” a Londra e, nel corso dell'evento, ha parlato del perché ha investito sul Milan: "Abbiamo investito nello sport per oltre 20 anni, il nostro business è sempre stato quello dello sport, dagli Yankees in poi. Cinque anni fa è iniziato il nostro viaggio nel calcio europeo. Grande credito a Billy Beane che mi ha convinto che il calcio europeo sia “Moneyball”, abbiamo l’opportunità per migliorare il nostro business a livello anche digitale. Non siamo investitori che arrivano e comprano, tutto riguarda il business plan perché in tanti hanno i soldi. Il Milan è uno dei più grandi brand in Europa. Il club rossonero non lo conoscevo fino a quattro o cinque anni fa, solo il Real Madrid ha più Champions, una grande opportunità per fare quello che sappiamo fare, portare conoscenze e capitale in un ecosistema migliorato. Come ci differenziamo? C’è stata una bolla sullo sport, non è una novità, quello che ho sentito mi preoccupa un po’.