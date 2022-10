Cardinale sui legami con altri club sportivi: "Attraverso le sinergie puoi crescere"

© foto di AC Milan

Gerry Cardinale, intervenuto nel convegno "Invest in Sports" organizzato da Sportico a New York, ha parlato dei suoi progetti alla guida del Milan e in particolare della sua intenzione di creare una rete fatta di legami tra club professionistici anche di sport diversi, come ha già iniziato a fare con la partnership tra il club rossonero e gli New York Yankees. Questo il punto di vista del numero uno di RedBird: "Io credo che così si possano avere benefici strategici. Attraverso le sinergie puoi crescere. È tutto molto teorico ma per me c’è una logica".