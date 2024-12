Caressa: "C'è uno nel Milan di cui, secondo me, sentiremo parlare..."

Nel corso del consueto appuntamento con Sky Calcio Club, Fabio Caressa ha parlato di Milan dicendo la sua sulle dichiarazioni rilasciate dal numero 1 di RedBird Gerry Cardinale all'Harvard Business School e non solo.

Su Fonseca e Jimenez: “Ogni volta che è sull’orlo del baratro lui vince sempre. Ha vinto una partita complicata a Verona con quattro terzini in campo: uno a centrocampo e uno che secondo me, tra l’altro, ne sentiremo parlare. A me Jimenez è piaciuto tantissimo in queste due partite che ha fatto, ha giocato in tre posizioni diverse in due partite. Pensa che Jimenez in fase offensiva è stato il primo per: tocchi in area, passaggi nel terzo offensivo, cross, conduzione progressiva. In fase difensiva ha fatto e ha vinto più duelli di tutti e ha recuperato più palle di tutti e ha fatto più pressioni di tutti. Parte a sinistra, ma tocca il pallone anche in mezzo: è una bella invenzione di Fonseca”.