Caressa: "Ecco i tre problemi del Milan. Match contro la Juventus? Non vedo una favorita"

In vista di Milan-Juventus, Fabio Caressa, intervenuto a SkySport24, ha dichiarato: "La situazione infortuni della Juventus è migliorata, mentre quella del Milan è precipitata. Il Milan, secondo me, ha sottovalutato la questione del secondo portiere perchè Tatarusanu non è presentabile a certi livelli, come quello della Champions League. La squadra rossonera, con tanti infortuni a destra, è costretta ad attaccare a sinistra e quindi diventa più imprevedibile. Il terzo problema è De Ketelaere perchè per giocare aggressivo come gioca il Milan il belga non segue mai l'uomo. Anche lui deve essere attento al suo uomo. Il ruolo del trequartista è cambiato. Quando c'è Diaz, il Milan è più equilibrato, così come quando c'è Krunic. Milan-Juventus? Non vedo una grande favorita".