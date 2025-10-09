Caressa: “Leao con la Juve si è creato delle occasioni. Per migliorare deve capire quanto ama questo sport”

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:10
di Andrea La Manna

Nel suo canale YouTube, Fabio Caressa ha parlato di Leao, delle occasioni che ha sprecato contro la Juventus e di cosa deve fare per dimostrare una volta per tutte il suo valore che è fuori discussione. 

"Leao è vero ha sbagliato i gol, due clamorosi, però si è creato le occasioni, occhio, occhio, perchè gli attaccanti quando si creano le occasioni da gol poi qualcuna la buttano dentro, e quando la buttano dentro poi continuano, si scrollano di dosso un po' di cose. Certo deve ancora migliorare un po' il suo atteggiamento caracollante che però è anche da dire che quello è la sua espressione del viso, del corpo, sarà difficile cambiarla. Per Florenzi deve ancora capire quanto è forte, per me deve ancora capire quanto ama questo sport, quanto tempo gli vuole dedicare e quanti sacrifici vuoi fare per dare il meglio di se, questo è quello che deve fare. Ormai però non c'è più tempo, prima era un ragazzino, ora è un uomo adulto, è arrivato il momento di farlo, è la stagione decisiva anche per farlo".