Fabio Caressa di Sky Sport ha parlato del momento che stanno attraversando i rossoneri: "Pioli è l'allenatore e va rispettato per il lavoro che sta facendo. Mi sembra che sia mancato un po' di rispetto da una parte e dall'altra in generale nei comportamenti all'interno del club. Non voglio prendere le parti di nessuno nella questione societaria, parlo in generale".