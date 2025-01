Caressa: "Nelle grandi aziende puoi affrontare il cambiamento se rimani ancorato al tuo DNA. Al Milan c'era Maldini... Non si può scherzare con la storia"

Il Milan arranca e continua a buttare via occasioni su occasioni nonostante il grande talento presente in rosa. Fabio Caressa, in diretta su Sky Sport, commenta così il momento dei rossoneri, soffermandosi su quella che è la possibile causa di tante difficoltà:

"Le grandi aziende hanno la loro storia e il loro DNA. Puoi affrontare il cambiamento se rimani ancorato al tuo DNA. Il DNA si trasmette: è un modo di comportarsi, un orizzonte, degli ideali. Al Milan chi c’è che può trasmettere il DNA? Nel Milan c’era una figura come Paolo Maldini. Quando è andata in crisi la Roma? Quando è andato via De Rossi ed è arrivato Juric che non sapeva cos’è la Roma. Non si può scherzare con la storia di squadre che hanno centinaia di anni di vita. In questo momento è quello che secondo me manca".