Caressa: "Quello che fa il Milan per arrivare al gol lo fa anche il City"

Fabio Caressa, durante il suo intervento a Sky Sport 24, parla dell’organizzazione offensiva del Milan che ha portato ai gol di Pulisic e Okafor contro la Lazio: “È una squadra con una visione. I numeri che utilizzano al Milan vuol dire avere una visione moderna, perché i gol che arrivano contro la Lazio non sono gol casuali. Arrivi a costruire delle azioni che ti portano alla creazione di un xG molto alto. Cioè liberi la possibilità di tiro con questo scarico all’indietro che ha una percentuale di realizzazione altissima che è esattamente la stessa cosa che fa il City.

Stesso tipo di giocata anche in finale di Champions, con il gol di Rodri che arriva con uno scarico dietro. Da lì, dal dischetto, l’xG è poco meno di uno, sarà 0.7-0.8, e segnano quasi tutti da lì. Di conseguenza questo è frutto di una visione, è tutto logico quello che sta facendo il Milan. E forse non è un caso che come l’Inter ha messo in difficoltà il City è l’Inter la squadra che quest’anno ha messo più in difficoltà il Milan”.