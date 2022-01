Caressa: "Quello di Serra è uno di quegli errori che possono segnare una stagione"

Fabio Caressa, sul suo canale YouTube, ha commentato l'ultimo turno di campionato, compreso l'errore gravissimo di Serra in Milan-Spezia: "L'errore di Serra è uno di quegli errori che possono segnare una stagione. Errore subito ammesso, l'arbitro ha chiesto scusa, ma è stato un errore clamoroso, tra l'altro non l'unico che ha commesso durante la partita. Umanamente mi dispiace molto per lui, alla fine della gara era veramente distrutto. Il Milan ha dimostrato una grande signorilità a dimostrazione del fatto che i rossoneri hanno costruito un ambiente sanissimo negli ultimi anni. Qualcuno ha paragonato questo episodio al gol non dato a Muntari in quel famoso Milan-Juventus, ma questo è un episodio diverso, una volta che ha fischiato non può fare più nulla".