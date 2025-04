Caressa risponde a Conceiçao: "Tendenza al lamento degli allenatori insopportabile. È nono, come fa a non aspettarsi critiche?"

Ancora una volta, nel post partita di Milan-Atalanta 0-1, mister Sergio Conceiçao si è lamentato, a DAZN ed in conferenza stampa, delle tante critiche ricevute e delle numerose voci sull'eventuale prossimo allenatore del Milan, iniziate, secondo il tecnico portoghese, fin dal suo arrivo sulla panchina rossonera.

Fabio Caressa, in diretta su Sky Sport, risponde così partendo da un discorso più generale:

"C’è una certa tendenza al lamento di tutti gli allenatori che inizio a trovare insopportabile: quando c’è una critica si inalberano tutti. Calma ragazzi, fa parte dello stipendio anche prendere delle critiche, giuste o non giuste bisogna starci. Conceiçao ha vinto la Supercoppa ma era arrivato da tre giorni: l’immagine che mandi in giro dopo questa coppa è di un allenatore che fuma il sigaro. I giocatori saranno stati contenti che quella è stata l’unica immagine mandata in giro per mondo dopo la vittoria della Supercoppa? Secondo me no, secondo me è l’inizio del disastro di Conceiçao. Poi, magari vince il derby e la Coppa Italia e cambieranno i giudizi, ma su cosa lo devi giudicare un allenatore? Lo giudichi sui risultati, no? Sette vittorie, sei sconfitte, nono posto in classifica, come fa a non aspettarsi delle critiche?".