© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il giornalista di Sky Sport, Fabio Caressa, nel corso di un video pubblicato sul proprio canale YouTube, ha detto la sua sul campionato: "Per me sono tornate le sette sorelle. Attenzione al Napoli e alla Lazio. Per me sarà un campionato fantastico e non escludo che potrebbe venir fuori qualche spareggio. C’è molto equilibrio".