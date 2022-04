Carnevali: "Berardi? Se ci sono delle offerte dobbiamo valutarle attentamente"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali è intervenuto a Calcio Totale sulla Rai questa sera e ha parlato di Domenico Berardi, accostato più volte anche al Milan: "Domenico è un giocatore straordinario. Per me lui è il campione del Sassuolo e lo si vede quando non c'è o esce. Lui determina con noi, ma anche in altri club. È il giocatore più pronto che il Sassuolo ha. Noi siamo felici di continuare con Domenico, ma se ci sono delle offerte dobbiamo valutarle attentamente". Lo riferisce tuttomercatoweb.com.